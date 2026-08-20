Cronaca
Quali sono le sfide del Meeting di Rimini 2026?
La decisione del Papa di partecipare personalmente alla 47ª edizione della manifestazione, in programma dal 21 al 26 agosto, conferisce un significato particolare a un'edizione che si presenta come una delle più ricche degli ultimi anni, non solo per il profilo degli ospiti ma soprattutto per l'impianto culturale
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