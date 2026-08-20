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Cronaca

Quali sono le sfide del Meeting di Rimini 2026?

Gaia Mombelli

©Getty

La decisione del Papa di partecipare personalmente alla 47ª edizione della manifestazione, in programma dal 21 al 26 agosto, conferisce un significato particolare a un'edizione che si presenta come una delle più ricche degli ultimi anni, non solo per il profilo degli ospiti ma soprattutto per l'impianto culturale

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