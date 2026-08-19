Scontro tra due autotreni questo pomeriggio all'ingresso della SS16 a Bari, all'altezza di Mungivacca in direzione Nord. Uno dei mezzi è finito fuori strada rimanendo sospeso nel vuoto. Feriti i due conducenti, di nazionalità straniera, non in pericolo di vita. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e il Nucleo NBCR per lo sversamento di gasolio. Traffico in tilt fino alla riapertura, intorno alle 20 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Traffico in tilt nel pomeriggio di oggi a Bari, dove due autotreni si sono scontrati all'ingresso della SS16, all'altezza di Mungivacca, in direzione Nord. Nell'impatto uno dei due mezzi è uscito di strada ed è rimasto sospeso nel vuoto. Feriti i due conducenti, entrambi stranieri, che non risulterebbero in pericolo di vita.

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I soccorsi La prima squadra dei vigili del fuoco è arrivata sul posto intorno alle 17, avviando subito le operazioni di soccorso ai due autisti. Uno dei conducenti, secondo una prima ricostruzione, sarebbe di nazionalità ucraina, l'altro albanese. Entrambi sono stati affidati al personale sanitario intervenuto sul luogo dell'incidente. Da quanto emerso, le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Lo sversamento di gasolio Durante l'intervento è stato richiesto anche il supporto dello speciale Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) dei vigili del fuoco, a causa dello sversamento di gasolio sulla carreggiata. Una volta completato il soccorso alle persone, le operazioni sono proseguite per mettere in sicurezza l'area e ripristinare la circolazione.