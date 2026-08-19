Scontro tra due autotreni questo pomeriggio all'ingresso della SS16 a Bari, all'altezza di Mungivacca in direzione Nord. Uno dei mezzi è finito fuori strada rimanendo sospeso nel vuoto. Feriti i due conducenti, di nazionalità straniera, non in pericolo di vita. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e il Nucleo NBCR per lo sversamento di gasolio. Traffico in tilt fino alla riapertura, intorno alle 20
Traffico in tilt nel pomeriggio di oggi a Bari, dove due autotreni si sono scontrati all'ingresso della SS16, all'altezza di Mungivacca, in direzione Nord. Nell'impatto uno dei due mezzi è uscito di strada ed è rimasto sospeso nel vuoto. Feriti i due conducenti, entrambi stranieri, che non risulterebbero in pericolo di vita.
I soccorsi
La prima squadra dei vigili del fuoco è arrivata sul posto intorno alle 17, avviando subito le operazioni di soccorso ai due autisti. Uno dei conducenti, secondo una prima ricostruzione, sarebbe di nazionalità ucraina, l'altro albanese. Entrambi sono stati affidati al personale sanitario intervenuto sul luogo dell'incidente. Da quanto emerso, le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.
Lo sversamento di gasolio
Durante l'intervento è stato richiesto anche il supporto dello speciale Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) dei vigili del fuoco, a causa dello sversamento di gasolio sulla carreggiata. Una volta completato il soccorso alle persone, le operazioni sono proseguite per mettere in sicurezza l'area e ripristinare la circolazione.
La rimozione dei mezzi
Al lavoro sono state impegnate complessivamente tre squadre del Comando provinciale di Bari, con l'impiego di autogru a supporto degli operatori e del soccorso stradale nelle complesse operazioni di recupero degli autotreni. Le manovre, rese particolarmente difficili dalla posizione di uno dei due mezzi, si sono concluse intorno alle 20, con il completo ripristino della viabilità e il ritorno alla normale circolazione.