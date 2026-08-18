In Piazza del Campo splende il sole e le condizioni sono finalmente ottimali per accogliere uno degli appuntamenti simbolo dell'estate italiana. La macchina organizzativa procede secondo programma, tra preavvisi, sgombero pista e Corteo storico. Alle 19 è prevista l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con accessi regolati per pubblico e palchi

Il Palio dell'Assunta torna oggi al centro della scena dopo i rinvii del 16 e 17 agosto. Siena si prepara a vivere uno degli appuntamenti simbolo dell'estate italiana, con Piazza del Campo di nuovo protagonista dopo le giornate di maltempo che avevano reso impraticabile la pista di tufo.

La situazione meteo

Su Piazza del Campo splende il sole e non sono previste precipitazioni: condizioni che consentono di confermare la Carriera secondo il programma stabilito. La macchina comunale è operativa e gli spari del mortaretto, alle 15 e alle 15:30, hanno scandito i preavvisi che aprono il pomeriggio del Palio.