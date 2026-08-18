Palio di Siena 2026, dopo i rinvii oggi si corre? Cosa sapere dal meteo agli orariCronaca
In Piazza del Campo splende il sole e le condizioni sono finalmente ottimali per accogliere uno degli appuntamenti simbolo dell'estate italiana. La macchina organizzativa procede secondo programma, tra preavvisi, sgombero pista e Corteo storico. Alle 19 è prevista l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con accessi regolati per pubblico e palchi
Il Palio dell'Assunta torna oggi al centro della scena dopo i rinvii del 16 e 17 agosto. Siena si prepara a vivere uno degli appuntamenti simbolo dell'estate italiana, con Piazza del Campo di nuovo protagonista dopo le giornate di maltempo che avevano reso impraticabile la pista di tufo.
La situazione meteo
Su Piazza del Campo splende il sole e non sono previste precipitazioni: condizioni che consentono di confermare la Carriera secondo il programma stabilito. La macchina comunale è operativa e gli spari del mortaretto, alle 15 e alle 15:30, hanno scandito i preavvisi che aprono il pomeriggio del Palio.
Il programma del pomeriggio
Alle 16.10 inizierà lo sgombero della pista, mentre alle 16.45 è prevista la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Cinque minuti dopo, alle 16.50, farà il suo ingresso in Piazza del Campo il Corteo Storico. Alle 19, infine, è prevista l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per la disputa del Palio. L'ingresso alla piazza sarà consentito dalle 16 alle 18 esclusivamente da via Dupré, fino al raggiungimento della capienza massima. L'accesso ai palchi sarà invece possibile fino alle 16.30.