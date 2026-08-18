Il rapper, 36 anni, è stato ripreso mentre discute animatamente con un addetto alla sicurezza all'esterno di una discoteca della Costa Smeralda. A documentare la scena un video pubblicato su Instagram e diventato virale in poche ore. Non è chiaro cosa abbia dato il via al confronto: l'audio delle immagini è stato rimosso

Momenti di tensione per Fedez durante la vacanza in Sardegna. Il rapper, 36 anni, è stato ripreso mentre discute animatamente con un addetto alla sicurezza all'esterno di una discoteca della Costa Smeralda. Le immagini, diffuse su Instagram, sono diventate virali nel giro di poche ore.

Il video virale

A documentare la scena è un post pubblicato qualche giorno fa sul social e rilanciato rapidamente dagli utenti. Nel filmato si vede il cantante impegnato in un acceso confronto con il bodyguard del locale. L'audio, però, è stato rimosso: non è quindi possibile ricostruire cosa abbia fatto scattare la discussione né cosa i due si siano detti durante lo scambio.