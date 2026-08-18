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Fedez, lite con un buttafuori in Costa Smeralda: filmato diventa virale VIDEO

Cronaca

Il rapper, 36 anni, è stato ripreso mentre discute animatamente con un addetto alla sicurezza all'esterno di una discoteca della Costa Smeralda. A documentare la scena un video pubblicato su Instagram e diventato virale in poche ore. Non è chiaro cosa abbia dato il via al confronto: l'audio delle immagini è stato rimosso

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Momenti di tensione per Fedez durante la vacanza in Sardegna. Il rapper, 36 anni, è stato ripreso mentre discute animatamente con un addetto alla sicurezza all'esterno di una discoteca della Costa Smeralda. Le immagini, diffuse su Instagram, sono diventate virali nel giro di poche ore.

 

Il video virale

A documentare la scena è un post pubblicato qualche giorno fa sul social e rilanciato rapidamente dagli utenti. Nel filmato si vede il cantante impegnato in un acceso confronto con il bodyguard del locale. L'audio, però, è stato rimosso: non è quindi possibile ricostruire cosa abbia fatto scattare la discussione né cosa i due si siano detti durante lo scambio.

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Il rapper si trova in Costa Smeralda per trascorrere le vacanze estive dopo le settimane difficili sul fronte della salute. Nelle scorse settimane era stato ricoverato d'urgenza per la riapertura di una vecchia ulcera, a pochi giorni dalla nascita del terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto dalla compagna Giulia Honegger. In Sardegna il cantante sta trascorrendo questo periodo insieme alla compagna e al bambino.

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