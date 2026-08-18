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Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
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Per la strage di Crans Montana indagato un ex consigliere comunale

Cronaca

Thibault Gilbert Beytrison, in carica dal 2017 al 2020, è il 16esimo nell'inchiesta del rogo di Capodanno. I due proprietari de "Le Constellation", accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi, saranno riascoltati il 2 novembre e il 2 dicembre prossimi

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È Thibault Gilbert Beytrison, ex consigliere comunale a Crans-Montana, il sedicesimo indagato nell’inchiesta sull’incendio a “Le Constellation” nella notte di Capodanno, dove sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite.

Chi è Thibault Gilbert Beytrison

Beytrison, che è stato consigliere del comune svizzero tra il 2017 e il 2020 e comandante del centro di soccorso per gli incendi dal 2008 al 2014 sempre nella località, si aggiunge alla lista di chi deve rispondere in merito alla notte di Capodanno. Il suo nome emerge dall'atto, visionato dall'AGI, col quale le magistrate titolari dell'inchiesta lo hanno convocato per essere interrogato il 29 settembre 2026. Come gli ex responsabili della sicurezza già indagati, dovrà rispondere sulle presunte lacune che avrebbero portato a scarsi e inefficaci controlli nella prevenzione degli incendi.

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I coniugi Moretti convocati per il 2 novembre e il 2 dicembre

La procuratrice aggiunta Catherine Seppey e la pm Victoria Roth hanno anche convocato ancora una volta i coniugi Moretti. Jacques e Jessica Moretti saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio “a confronto” nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre. Gli ex gestori del “Constel” sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Il fatto che ci siano interrogatori già fissati fino a dicembre fa pensare che l'inchiesta sarà ancora molto lunga come del resto prevede il diritto svizzero diverso da quello italiano. Nello stato elvetico, infatti, le indagini si protraggono per molto tempo mentre i processi sono brevi perché viene tenuto 'per buono' il materiale raccolto durante l'inchiesta e gli interrogatori avvengono alla presenza di tutti i difensori che possono fare le domande che ritengono e chiedere alla magistratura di approfondire i temi che gli interessano.

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