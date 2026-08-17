Francesco Mazzocchi è morto dopo il ribaltamento del mezzo agricolo durante la vendemmia, sotto gli occhi del fratello. I soccorsi inviati in codice rosso da Areu, con ambulanza, automedica ed elisoccorso, non hanno potuto salvarlo, sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco e Ats Milano. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un uomo di 33 anni, Francesco Mazzocchi, è morto questa mattina a San Colombano al Lambro, nel Milanese, schiacciato dal trattore che stava guidando in via della Malpensata. Il giovane, residente a Milano, era impegnato nella vendemmia nella sua azienda agricola.

Il ribaltamento del mezzo Poco dopo le 10, mentre era alla guida del trattore, il mezzo si sarebbe ribaltato per cause ancora da accertare. Mazzocchi è rimasto schiacciato sotto il veicolo agricolo. L'incidente è avvenuto in collina, sotto gli occhi del fratello, anche lui impegnato nella raccolta dell'uva.

L'azienda agricola e il progetto dei fratelli Mazzocchi aveva rilevato l'azienda agricola solo un anno fa, con l'obiettivo di produrre vino. Con il fratello aveva fondato la Fratelli Mazzocchi, specializzata in vini biologici. Il primo post su Instagram recitava: "Ascoltare la terra mentre matura il tempo", mentre l'ultimo, pochi giorni fa, mostrava il video dell'imbottigliamento del rosé.

L'allarme e i soccorsi Scattato l'allarme, i soccorsi, inviati in codice rosso da Areu - l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia - sono arrivati rapidamente con un'automedica e un'ambulanza. Per la gravità della situazione è stato richiesto anche l'elisoccorso. Le ferite riportate dal 33enne si sono però rivelate troppo gravi e per lui non c'è stato nulla da fare.

Le forze dell'ordine sul posto Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lodi, i vigili del fuoco di Lodi e Sant'Angelo e i tecnici di Ats Milano. Spetta ora alle forze dell'ordine ricostruire con precisione la dinamica e le cause del ribaltamento del mezzo agricolo. Leggi anche Etna, turista 30enne muore durante un'escursione in zona vietata