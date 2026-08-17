Il nuotatore, rientrato da Zanzibar e Tanzania, ha denunciato sui social la superficialità con cui vengono gestiti ausili essenziali per la mobilità. Numerosi i messaggi di sostegno e le testimonianze di disservizi analoghi ricevuti dopo il suo post ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il ritorno di Manuel Bortuzzo da un viaggio tra Zanzibar e la Tanzania, dopo un volo Ethiopian Airlines, si è trasformato in un grave disservizio. Al momento del ritiro bagagli, il nuotatore ha trovato la propria sedia a rotelle danneggiata e, di fatto, inutilizzabile. Era in viaggio con la fidanzata Serena Padovano.

La denuncia di Bortuzzo In un post pubblicato su Instagram, Bortuzzo ha sottolineato la gravità dell'accaduto, ricordando quanto una carrozzina sia essenziale per chi la utilizza quotidianamente: "Sono le nostre gambe, la nostra libertà", ha scritto lo sportivo, evidenziando come un simile danno, se avvenuto all'andata, avrebbe compromesso l'intero soggiorno: "Come facevo otto giorni così? La carrozzina è inutilizzabile".

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Il messaggio ai suoi sostenitori Bortuzzo ha spiegato di aver ricevuto numerose testimonianze di episodi analoghi e ha ribadito la necessità di trattare le carrozzine con rispetto e attenzione. Ha richiamato l'importanza di considerare le condizioni di chi, al rientro da un viaggio non dispone di alternative: una situazione che può generare un disagio "assurdo" nella gestione delle attività quotidiane.