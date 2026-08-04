Ticket da un milione tra i rifiuti, ritrovato in discarica nel Barese

Il biglietto era risultato vincente nell'estrazione del 31 luglio a Bitonto e poi gettato per errore nel secco residuo. La schedina è stata recuperata dagli operatori della società che gestisce la raccolta dei rifiuti in un compattatore. Sconosciuta l'identità del fortunato vincitore

Un tagliando del MillionDay da un milione di euro, vincente nell'estrazione del 31 luglio a Bitonto, era stato gettato per errore nel secco residuo. La schedina è stata recuperata dagli operatori della Sanb, la società pubblica che gestisce la raccolta dei rifiuti in alcuni comuni del Nord Barese, dopo una ricerca all'interno del carico di un compattatore.

A raccontare la vicenda è Roberto Toscano, amministratore della societa'. "Fortuna non olet", scrive sui social, richiamando la celebre espressione latina "pecunia non olet".

Sconosciuto il vincitore

Dopo la segnalazione dello smarrimento, la Sanb ha individuato il mezzo sul quale erano stati caricati i rifiuti, ne ha bloccato il conferimento e trasferito il contenuto in un impianto autorizzato. Gli operatori hanno quindi esaminato il materiale, lavorando in sicurezza, fino a ritrovare il tagliando. "Una persona fortunatissima, capace di azzeccare una cinquina milionaria; sfortunatissima, perché il tagliando vincente è finito nel secco residuo; e infine di nuovo fortunatissima", commenta Toscano, ringraziando gli addetti che hanno partecipato alla ricerca.

La vincita era stata centrata nell'estrazione delle 20.30 di venerdì 31 luglio, con una giocata plurima sui numeri 2, 4, 8, 10 e 51. Il premio massimo previsto dal MillionDay è di un milione di euro. Non sono stati resi noti né l'identità del vincitore né il punto vendita nel quale era stata effettuata la giocata.

"Si dice spesso che i rifiuti possano essere una risorsa", conclude Toscano. "C'è chi ha preso questa espressione davvero troppo alla lettera".