Palermo, evacuato il cinema King: ipotesi utilizzo di spray urticante

Durante la proiezione di Spider-Man, numerosi spettatori hanno iniziato improvvisamente a tossire e a sentirsi male. Un vigile del fuoco presente in sala ha richiesto l’intervento dei colleghi per un sopralluogo. La proiezione è stata interrotta e il pubblico è stato fatto uscire
Momenti di paura ieri sera al cinema King di Palermo, durante la proiezione del film Spider-Man. Improvvisamente, numerose persone presenti in sala hanno iniziato a tossire e a sentirsi male. Tra gli spettatori c’era anche un vigile del fuoco, che ha richiesto l’intervento dei colleghi per effettuare un sopralluogo.
Evacuato il cinema: ipotesi spray urticante
I gestori hanno subito interrotto la proiezione e, dopo l’arrivo dei vigili del fuoco, il cinema è stato evacuato. In base alle informazioni emerse, all’interno della sala potrebbe essere stato spruzzato dello spray urticante al peperoncino.
Leggi anche
Maltempo in Val di Fassa, evacuati turisti ed escursionisti
©Ansa
Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO
Dalla riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni di distanza dal delitto, passando per le manifestazioni a sostegno della Palestina nelle principali piazze del nostro Paese, fino all'assalto alla redazione de La Stampa: sono molti i fatti che, nell’anno che sta volgendo al termine, hanno segnato la cronaca italiana. Ecco i principali