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Palermo, evacuato il cinema King: ipotesi utilizzo di spray urticante

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Durante la proiezione di Spider-Man, numerosi spettatori hanno iniziato improvvisamente a tossire e a sentirsi male. Un vigile del fuoco presente in sala ha richiesto l’intervento dei colleghi per un sopralluogo. La proiezione è stata interrotta e il pubblico è stato fatto uscire

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Momenti di paura ieri sera al cinema King di Palermo, durante la proiezione del film Spider-Man. Improvvisamente, numerose persone presenti in sala hanno iniziato a tossire e a sentirsi male. Tra gli spettatori c’era anche un vigile del fuoco, che ha richiesto l’intervento dei colleghi per effettuare un sopralluogo.

Evacuato il cinema: ipotesi spray urticante

 

I gestori hanno subito interrotto la proiezione e, dopo l’arrivo dei vigili del fuoco, il cinema è stato evacuato. In base alle informazioni emerse, all’interno della sala potrebbe essere stato spruzzato dello spray urticante al peperoncino.

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