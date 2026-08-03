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Auto esce di strada e finisce in un fosso nel Bresciano, due morti

Cronaca
©Ansa

L’incidente è avvenuto nella notte sulla strada provinciale 235, da Brandico a Maclodio. Carabinieri e la Polizia stradale stanno indagando sulla dinamica dello scontro nel quale sono anche rimasti feriti altri due giovani. Stando alle prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano le vittime ha tentato un sorpasso azzardato e, nell’urto con l’altro veicolo, è finita prima contro due piante e poi nel canale 

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Due ragazzi di 22 anni sono rimasti vittime di un incidente avvenuto nella notte nel Bresciano. L’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro due piante, forse in seguito a un sorpasso azzardato, sulla strada provinciale 235, da Brandico a Maclodio. Secondo le prime ricostruzioni, la Ford Focus delle vittime, con a bordo altri due amici rimasti feriti, ha tentato di sorpassare un altro veicolo che procedeva nella stessa direzione. 

Cosa sappiamo

I due veicoli si sono toccati e il giovane alla guida ha perso il controllo, virando verso sinistra e colpendo due piante, per poi finire in un canale. Le vittime sono il conducente e il passeggero seduto dietro di lui, residenti a Pompiano e Corzano. I due sono morti sul colpo: nonostante i soccorsi immediati i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Gli altri due giovani, un 23enne e un 25enne, sono rimasti feriti in maniera non grave. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri di Dello e Trenzano e la Polizia stradale. 

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