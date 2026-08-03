È morto Carlo Borlenghi, fotografo di fama internazionale della vela

Il legame con l’America’s Cup



Per oltre quarant’anni Borlenghi ha documentato attraverso le sue fotografie le regate, le rivalità e l’evoluzione dell’America’s Cup. Nel post pubblicato sui social, l’organizzazione ha ricordato il contributo del fotografo e ha espresso vicinanza alla famiglia, agli amici e alle persone che hanno lavorato con lui. “Per oltre quarant’anni, Carlo ha raccontato lo spirito dell’America’s Cup attraverso il suo obiettivo, immortalandone i momenti più iconici, le rivalità più intense e la costante ricerca dell’innovazione. Le sue fotografie non si sono limitate a documentare la storia: hanno contribuito a definire il modo in cui generazioni di appassionati hanno vissuto il trofeo sportivo internazionale più antico del mondo. Il suo straordinario lascito continuerà a ispirare velisti, fotografi e appassionati in tutto il mondo. Il nostro pensiero va alla famiglia di Carlo, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Riposa in pace”, si legge nel post.



Chi era Carlo Borlenghi



Nato a Bellano, sul Lago di Como, Carlo Borlenghi aveva iniziato proprio lì la sua carriera. Come ricorda Luna Rossa nel profilo dedicato al fotografo, grazie alla collaborazione con la rivista Uomo Mare Vogue aveva iniziato a viaggiare e a documentare le principali competizioni veliche internazionali. Nel corso della sua attività ha seguito anche le imprese di Giovanni Soldini, gli eventi Rolex, quattro edizioni della Whitbread Round the World Race, The Race e diverse Volvo Ocean Race.