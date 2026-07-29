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Scadenza Cie, dal 30 luglio per gli over 70 il rinnovo sarà a vita

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La misura riguarda cittadini che hanno già compiuto 70 anni al momento della richiesta. La norma inoltre non è retroattiva, quindi chi possiede già una Cie in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. La carta resta inoltre utilizzabile per l'espatrio

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A partire dal 30 luglio il rinnovo della Carta d'identità elettronica per gli over 70 sarà a vita. La norma, inserita dal governo nella legge Pnrr, si applica ai cittadini che hanno già compiuto 70 anni al momento della richiesta. Inoltre, non è retroattiva, quindi chi possiede già una Cie in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. La carta resta inoltre utilizzabile per l'espatrio.

La misura per gli over 70

Come si legge nella relazione illustrativa passata nel Consiglio dei ministri per l'approvazione, citata dal Sole 24 Ore, l'obiettivo della misura è quello di “semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre disagi e oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei Comuni, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità”.

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