Castellaneta Marina, il biglietto della passante diventa virale: "Meriti un vero uomo"Cronaca
Un foglio scritto a mano, infilato sotto il tergicristallo di un'auto parcheggiata sul lungomare, è diventato virale sui social. Lo ha lasciato una passante dopo aver assistito a un uomo che urlava contro la moglie. Migliaia di reazioni tra chi applaude il gesto e chi teme possa aver messo la donna ancora più in difficoltà
Poche righe vergate in rosso, una firma anonima e un messaggio che in poche ore ha superato le 13mila reazioni. È diventato virale il biglietto lasciato sul parabrezza di un'auto in sosta sul lungomare di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, e poi fotografato e pubblicato nel gruppo Facebook "Rinascita Castellaneta Marina". A scriverlo, stando a quanto raccontato online, è stata una donna che aveva appena assistito a una scena di ordinaria prepotenza.
Il biglietto
Il testo si rivolge direttamente a una sconosciuta: l'autrice avrebbe visto un uomo rimproverare e alzare la voce contro la moglie mentre la donna sistemava un parasole. Da qui la decisione di lasciarle alcune parole di incoraggiamento, con l'augurio di trovare il coraggio di allontanarsi da chi la tratta così e la certezza che meriti rispetto. In calce, nessun nome: soltanto la definizione di sé come "una passante". Un gesto che il web ha letto come un piccolo atto di solidarietà femminile, un invito a non voltarsi dall'altra parte davanti alle umiliazioni quotidiane.
Le reazioni
Sotto il post si è acceso un lungo scambio di messaggi. Molti utenti hanno applaudito l'iniziativa, raccontando esperienze personali: c'è chi dice di aver cercato per anni una parola di conforto mentre veniva aggredito verbalmente in pubblico, nell'indifferenza generale, e chi spiega quanto possa contare che anche un estraneo faccia notare che certi comportamenti non sono normali. Un punto ricorre in molti interventi: quando si è dentro una relazione del genere, è come se si perdesse la percezione di ciò che si sta subendo.
I dubbi e le critiche
Non sono mancate però le voci scettiche, che il dibattito online ha reso altrettanto visibili. Qualcuno ha osservato che un biglietto del genere, letto anche dal marito una volta tornati all'auto, rischierebbe di ritorcersi contro la donna, esponendola a nuove tensioni per un gesto di cui non ha alcuna responsabilità. Altri hanno invitato alla prudenza, sostenendo di non avere elementi sufficienti per giudicare una scena osservata di sfuggita, e c'è chi ha ipotizzato che dietro possa esserci un banale battibecco familiare amplificato dalla condivisione. Al di là delle posizioni, su un aspetto i commenti sembrano convergere: davanti a possibili episodi di abuso, anche solo verbale, l'invito è a non restare indifferenti e a denunciare.