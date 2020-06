“Ho rotto la sua pianta, ecco 5 euro”: biglietto del bambino è virale

La storia di un 11enne che ha lasciato un messaggio e un “risarcimento” dopo aver colpito un vaso mentre giocava a pallone si è rapidamente diffusa sul web. A raccontarla su Twitter Giovanni Grandi, professore associato di Filosofia Morale all'Università degli Studi di Trieste, a cui il vicino proprietario della pianta ha mostrato il foglio: “Il mio prossimo corso di Etica Pubblica in Università non potrà che partire da qui”. Tanti i commenti sui social: “Grazie di averlo pubblicato: è incoraggiante”

“Buongiorno, mi scusi per la pianta: l’ho colpita accidentalmente con un pallone da calcio. Ecco 5 euro per il danno”. È diventato virale in poche ore il biglietto lasciato da un bambino di 11 anni e condiviso sui social da Giovanni Grandi, professore associato di Filosofia Morale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste, che ha commentato: “Il mio prossimo corso di Etica Pubblica in Università non potrà che partire da qui”.