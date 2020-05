The Ickabog, il nuovo libro per bambini di J.K Rowling online gratis

La scrittrice britannica autrice di "Harry Potter" ha annunciato che la sua opera sarà suddivisa in serie. I primi due capitoli sono disponibili dalle 15 di oggi, 26 maggio. In tutto saranno 34 brani giornalieri fino al 10 luglio

J.K. Rowling ha annunciato oggi, 26 maggio, sul suo sito web di aver serializzato online gratuitamente The Ickabog, una favola pensata per i suoi figli più piccoli e scritta più di 10 anni fa. La scrittrice britannica, famosa per aver creato la saga di Harry Potter, ha deciso di condividere il capitolo preferito della sua famiglia per aiutare a intrattenere bambini, genitori e istitutori confinati a casa durante il lockdown e la lenta ripresa per il Coronavirus (LO SPECIALE SUI LIBRI DI SKY TG24).