Trentino, orso dietro a un bambino: lui sta calmo e si salva. VIDEO

Il filmato è stato girato domenica mattina alle 11.30 sopra la malga Nova di Sporminore. L’autore ha spiegato che l’animale si è alzato quando ha visto il gruppo e che il bambino era il più vicino. “Lui è un amante degli orsi e non vedeva l'ora di vederne uno, sapeva già come comportarsi”, ha aggiunto

Un orso che spunta dai cespugli e inizia a camminare dietro a un bambino. Sembra la scena di un film, invece è tutto vero. Siamo in Trentino. A documentare quanto successo c’è un filmato, che mostra l’animale alle spalle del ragazzino e il piccolo che rimane tranquillo, allontanandosi piano. Alla fine, anche l’orso si allontana e tutto finisce per il meglio.

Il bambino sapeva già come comportarsi

L’autore del video, Loris Calliari, ha spiegato all’Ansa che il filmato è stato girato domenica mattina “alle 11.30 sopra la malga Nova di Sporminore”. “Eravamo lì intorno ai pini mughi – ha raccontato – e c'era un orso accucciato, credo. Dopo si è alzato quando ha visto il bimbo, Alessandro, io ero un attimo più sotto. Lui è un amante degli orsi e non vedeva l'ora di vederne uno, sapeva già come comportarsi e si è allontanato pian pianino e io sono riuscito a fare il video. È andata così”. Nel video, diffuso inizialmente dall’emittente locale Trentino Tv, si sente una donna agitarsi e la voce di altre persone. “Eravamo in quattro o cinque lì e altri tre erano più sotto. Poi c'erano altri due, il nonno era un po' più lontano e lo zio non ha visto niente”, ha detto Calliari. Nel filmato si sente anche il bambino che invita tutti a stare zitti e fermi, dimostrandosi più calmo e preparato degli adulti nell'affrontare la situazione.