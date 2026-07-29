Il servizio, in vendita da oggi e operativo dal 3 agosto, è prenotabile attraverso il Customer Information Assistance Office di ITA Airways con almeno quattro giorni di anticipo rispetto alla data del volo. La novità diventa dunque operativa dopo il primo volo dimostrativo di linea effettuato lo scorso settembre da Milano Linate a Roma Fiumicino, durante il quale due cani di grossa taglia hanno viaggiato in cabina senza trasportino. In questa prima fase, il servizio sarà attivo inizialmente su selezionati voli nazionali operati da Ita Airways, per un numero massimo di due cani di grossa taglia trasportabili, sulla base dell'autorizzazione concessa da ENAC.

I limiti di peso

Con il lancio del servizio saranno trasportati in cabina - in spazi a loro riservati - un massimo di due cani di grossa taglia, di cui uno fino a 30 kg in classe Business e un altro fino a 15 kg in classe Economy. Nei primi due mesi dal lancio del servizio, inoltre, i cani di taglia standard (con peso fino a 10 kg) a bordo saranno massimo due (solo in classe Economy e ad almeno otto file di distanza dai cani di grossa taglia). In seguito, i cani di taglia standard aumenteranno fino a quattro. Ita Airways ha in programma l'ampliamento del servizio sui voli nazionali e l'estensione dello stesso ai voli internazionali, compatibilmente con la progressiva revisione dei limiti e delle procedure da parte degli enti regolatori competenti.