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Lodi, fratellini di 2 anni e 6 mesi bloccati in auto: liberati dai vigili del fuoco

Cronaca

L'intera famiglia era appena arrivata, a bordo della propria utilitaria, all'autogrill di Somaglia ma mentre i genitori scendevano dalla vettura, il piccolo di 2 anni si è mosso chiudendo la serratura mentre le chiavi sono rimaste nella vettura. Per mettere in salvo i due bimbi è stato necessario l'intervento dei pompieri

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Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri a Somaglia, nel Lodigiano, dove due fratellini di 7 mesi e 2 anni sono rimasti chiusi all'interno dell'auto di famiglia. L'episodio si è verificato nell'area dell'autogrill, dove i genitori si erano appena fermati con la loro utilitaria. Dopo essere scesi dal veicolo, il bambino più grande avrebbe azionato accidentalmente la chiusura centralizzata mentre le chiavi erano ancora all'interno dell'abitacolo.

I bambini in buona salute

Terrorizzati, i genitori hanno chiamato il 112. Sul posto sono, quindi, arrivati i vigili del fuoco lodigiani che hanno aperto la vettura in pochi minuti. I bambini sono stati, subito, affidati ai controlli sanitari dell'ambulanza accorsa sul posto ma sono risultati essere in buona salute. La famiglia ha, quindi potuto proseguire con il viaggio programmato nonostante sarà difficile, per loro, dimenticare quanto accaduto.

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