Bambina di due mesi muore in ospedale a Sora, Procura apre inchiesta

Il malessere e la corsa in ospedale

La bimba, figlia di una coppia residente a Balsorano (L'Aquila), non stava bene e nella mattinata di domenica i genitori l'avevano portata al Pronto Soccorso di Avezzano temendo avesse problemi gastrointestinali. A distanza di qualche ora hanno deciso di portarla a Sora dove però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. La Procura della Repubblica di Cassino questa mattina ha disposto l'acquisizione della cartella clinica e il sequestro della salma in attesa di decidere se sia necessaria un'autopsia, incaricando il personale del Commissariato di Sora.