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Bambina di due mesi muore in ospedale a Sora, Procura apre inchiesta

Cronaca

La tragedia nella giornata di domenica. I genitori della piccola l’avevano portata in un primo momento al pronto soccorso di Avezzano, poi il trasferimento all’ospedale Santissima Trinità, dove la bambina è purtroppo deceduta. Aperto fascicolo contro ignoti per accertare le cause

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Tragedia a Sora, dove una bambina di due mesi è morta per causa ancora da accertare dopo che i genitori l’avevano portata in ospedale nella giornata di domenica. La Procura della Repubblica di Cassino ha intanto aperto un fascicolo contro ignoti per accertare le cause del decesso avvenuto all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Sora. 

Il malessere e la corsa in ospedale

La bimba, figlia di una coppia residente a Balsorano (L'Aquila), non stava bene e nella mattinata di domenica i genitori l'avevano portata al Pronto Soccorso di Avezzano temendo avesse problemi gastrointestinali. A distanza di qualche ora hanno deciso di portarla a Sora dove però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. La Procura della Repubblica di Cassino questa mattina ha disposto l'acquisizione della cartella clinica e il sequestro della salma in attesa di decidere se sia necessaria un'autopsia, incaricando il personale del Commissariato di Sora.

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