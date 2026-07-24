Brescia, 15enne disperso nel lago Gerolotto: recuperato il corpo

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo del ragazzo di 15 anni disperso nel lago Gerolotto, all’interno del Parco delle Cave di San Polo. Il giovane si sarebbe tuffato in acqua senza più riemergere. Il corpo è stato individuato a circa 15 metri di profondità

È stato individuato e recuperato il corpo senza vita del ragazzo di 15 anni disperso nel lago Gerolotto, all’interno del Parco delle Cave di San Polo, a Brescia. Lo ha fatto sapere la direzione regionale dei vigili del fuoco. Il corpo si trovava a circa 15 metri di profondità.

Le ricerche nel lago



Secondo le prime informazioni, il ragazzo si sarebbe tuffato nelle acque del lago senza più riemergere. Le persone che si trovavano con lui hanno quindi lanciato l’allarme, facendo scattare le operazioni di soccorso. Le ricerche hanno coinvolto i sommozzatori dei vigili del fuoco, affiancati dalle altre squadre di soccorso.