Un uomo di 29 anni, dipendente di una società di noleggio barche, è disperso dalle 15.30 nel lago di Garda, davanti alla spiaggia Giamaica di Sirmione. Si sarebbe tuffato dal natante per soccorrere un bambino in difficoltà: il piccolo è stato recuperato ed è in buone condizioni, mentre dell'uomo si sono perse le tracce. In corso una vasta operazione con sommozzatori, elicottero, Guardia Costiera e Vigili del fuoco ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si è tuffato nel lago di Garda per salvare un bambino in difficoltà, ma dopo averlo messo in salvo è scomparso tra le acque. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio, intorno alle 15:30, davanti alla spiaggia Giamaica di Sirmione, sulla sponda bresciana del lago. L'uomo disperso è un 29enne, dipendente di una società di noleggio barche. Il bambino è stato recuperato ed è in buone condizioni, mentre dell'uomo si sono perse le tracce. Sul posto è scattato un imponente dispositivo di ricerca.

La ricostruzione Secondo le prime informazioni, un gruppo di turisti stranieri avrebbe noleggiato un'imbarcazione condotta da un barcaiolo del posto. Accortosi che un bambino era finito in acqua e si trovava in difficoltà, l'uomo si sarebbe lanciato per raggiungerlo. Dopo essere riuscito a soccorrere il piccolo, però, avrebbe perso le forze inabissandosi, senza più riemergere. Il punto in cui è avvenuto l'incidente si troverebbe su un fondale che raggiunge circa 52 metri di profondità. Leggi anche Bimba di 4 anni annegata in piscina a Milano Marittima