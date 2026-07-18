Un uomo è morto annegato nelle acque del fiume Adda a Truccazzano (Milano), in località Golfo Rivolta, mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello che si trova in stato di shock. Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri che stanno cercando di capire quanto è accaduto.

La ricostruzione

Secondo quanto è stato finora ricostruito da vigili del fuoco e carabinieri, il padre e lo zio erano in acqua, quando il bambino si sarebbe tuffato accusando subito difficoltà. Nel tentativo di soccorrerlo, lo zio è annegato e il suo corpo è stato recuperato dai sommozzatori ed è ora a disposizione dall'autorità giudiziaria. Zio, fratello e nipote sono di origine indiana. Sul luogo della tragedia sono intervenuti due elicotteri del servizio di emergenza decollati da Milano e da Como, oltre alle squadre dei vigili del fuoco e ai carabinieri, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni.