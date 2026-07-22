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Spara a ladri per tentato furto, custode denunciato nel Bolognese

Cronaca

I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crespellano nel Bolognese: a sparare un 63enne, italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. Aveva il porto d'armi scaduto dal 2014

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Un 63enne, italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto, ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crespellano nel Bolognese domenica mattina.

Aveva porto d'armi scaduto

L'uomo è stato denunciato dai carabinieri, perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente, il porto d'armi scaduto dal 2014.

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