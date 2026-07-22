Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione ha presieduto la cerimonia che si è tenuta a Palazzo Chigi. Ai vincitori sono state assegnate le borse di studio messe a bando dal Dipartimento per gli Affari europei

Cinque studenti del Collegio d’Europa sono stati premiati a palazzo Chigi aggiudicandosi le borse di studio messe a bando dal Dipartimento per gli Affari europei. "Questa premiazione rappresenta un riconoscimento ai cinque migliori studenti italiani del Collegio d’Europa e, al tempo stesso, una testimonianza concreta della nostra attenzione verso le nuove competenze richieste dal mondo del lavoro” ha commentato il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, nel presiedere la cerimonia che si è tenuta presso la Sala polifunzionale della presidenza del Consiglio dei ministri.

Foti: "Premio che valorizza giovani talenti"

"In un’Europa chiamata ad affrontare sfide sempre più complesse, in un contesto geopolitico ed economico caratterizzato da crescente incertezza – ha aggiunto Foti - è infatti sempre più forte la necessità di promuovere innovazione e competitività. Per farlo, abbiamo bisogno di giovani preparati, competenti e capaci di guardare al futuro con visione e responsabilità. Questo premio non vuole essere soltanto un riconoscimento di natura economica, ma soprattutto un tributo all’impegno e all’eccellenza dimostrati nel percorso di studi. Vuole valorizzare esempi positivi, storie di merito e giovani talenti che rappresentano un motivo di orgoglio per la nostra Nazione". "Desidero ringraziarvi e congratularmi con ciascuno di voi per il percorso compiuto e per il contributo che, attraverso le vostre competenze, il vostro impegno e la vostra preparazione, potrete offrire all’Europa e all’Italia intera", conclude Foti.