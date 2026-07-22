La donna era rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nella sua abitazione. Ricoverata in ospedale, è deceduta dopo alcuni giorni di agonia. I funerali si terranno oggi a Castello di Cisterna (Napoli). Messaggio di cordoglio dalla Federazione calcistica turca

La sorella dell'ex calciatore e attuale commissario tecnico della Nazionale turca, Vincenzo Montella, Caterina, è morta in seguito a un incidente domestico. La Federazione calcistica turca che ha diffuso un messaggio di cordoglio. "Abbiamo appreso con profonda tristezza che Caterina Montella, sorella del nostro allenatore della Nazionale Vincenzo Montella, è morta nell’ospedale dove veniva curata a seguito di un tragico incidente nella sua casa. A Vincenzo e tutta la sua famiglia va il nostro più sentito cordoglio" si legge nella nota.