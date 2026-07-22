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Lutto per Vincenzo Montella, morta la sorella Caterina in seguito a un incidente domestico

Cronaca

La donna era rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nella sua abitazione. Ricoverata in ospedale, è deceduta dopo alcuni giorni di agonia. I funerali si terranno oggi a Castello di Cisterna (Napoli). Messaggio di cordoglio dalla Federazione calcistica turca

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La sorella dell'ex calciatore e attuale commissario tecnico della Nazionale turca, Vincenzo Montella, Caterina, è morta in seguito a un incidente domestico. La Federazione calcistica turca che ha diffuso un messaggio di cordoglio. "Abbiamo appreso con profonda tristezza che Caterina Montella, sorella del nostro allenatore della Nazionale Vincenzo Montella, è morta nell’ospedale dove veniva curata a seguito di un tragico incidente nella sua casa. A Vincenzo e tutta la sua famiglia va il nostro più sentito cordoglio" si legge nella nota.

I funerali oggi a Castello di Cisterna

Caterina Montella era rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nella sua abitazione. Ricoverata in ospedale, non c'è stato per lei nulla da fare ed è morta dopo alcuni giorni di agonia. I funerali si terranno  oggi a Castello di Cisterna (Napoli) alle ore 16.30 nella chiesa di San Nicola.

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