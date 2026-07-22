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Morto a 43 anni Luca Costantino, ex pilota e patron Aci Sport Sicilia

Cronaca

"Ex pilota di talento e grande appassionato di rally, scopritore di giovani ed impegnato nella gestione della scuderia CST Sport, come nell’organizzazione di diversi eventi nazionali anche nel ruolo di apripista, il quarantatreenne di Patti è scomparso nella notte", si legge nella nota dell’Aci Sport

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Luca Costantino si è spento nella notte a 43 anni. Ne dà notizia l’Aci Sport: "Il mondo dello sport automobilistico italiano piange la scomparsa improvvisa di Luca Costantino. Ex pilota di talento e grande appassionato di rally, scopritore di giovani ed impegnato nella gestione della scuderia CST Sport, come nell’organizzazione di diversi eventi nazionali anche nel ruolo di apripista, il quarantatreenne di Patti è scomparso nella notte. ACI Sport si stringe attorno alla sua famiglia, ai suoi cari e esprime estremo cordoglio per una perdita che scuote nel profondo gli amici e colleghi che lo hanno affiancato in questi anni di attività sportiva".

Il mondo dell'automobilismo sportivo si stringe attorno alla famiglia di Luca Costantino, originario di Patti (Sicilia), che ha dedicato tutta la sua vita ai motori, come pilota nei rally, talent scout e organizzatore di eventi del motorsport.  

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