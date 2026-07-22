Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ibiza, cameriere italiano 33enne morto nel giorno del compleanno: ipotesi annegamento

Cronaca
Social

Francesco Forzieri, per tutti "Checco", 33 anni, originario di Lucera e residente a San Benedetto del Tronto, è morto a Ibiza nel giorno del suo compleanno. Il corpo è stato ritrovato in mare vicino a un molo nella zona di Marina Botafoc, nella notte tra il 19 e il 20 luglio. La Guardia Civil e la polizia hanno aperto un'inchiesta; l'ipotesi è quella dell'annegamento. La famiglia ha avviato una raccolta fondi per il rimpatrio

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Francesco Forzieri, 33 anni, è morto a Ibiza nel giorno del suo compleanno. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, e residente a San Benedetto del Tronto, nell'Ascolano, il giovane - conosciuto da tutti come "Checco" - viveva da alcuni anni sull'isola spagnola per lavoro, seguendo la sua passione per la musica. Il corpo è stato individuato in acqua, vicino a un molo nella zona di Marina Botafoc, e sulla morte è stata aperta un'inchiesta.

Francesco "Checco" Forzieri
Social

Indaga la polizia spagnola

Il cadavere è stato ritrovato mentre galleggiava in prossimità di un molo, nella notte tra il 19 e il 20 luglio, poco dopo i festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio. La conferma dell'identità è arrivata dagli stessi familiari, intervenuti nei commenti al post con cui il quotidiano locale Diario de Ibiza aveva dato notizia del ritrovamento. Secondo la testata spagnola tutto porta a pensare a un annegamento, anche se non è ancora chiaro come l'uomo sia finito in mare. Sull'accaduto indagano la Guardia Civil e la polizia, che non forniranno aggiornamenti fino alla diffusione dei risultati dell'autopsia.

Chi era Checco Forzieri

Forzieri si era trasferito a Ibiza da qualche anno per motivi di lavoro legati al mondo della musica, sua grande passione. La famiglia è molto conosciuta a Lucera, sebbene diversi suoi componenti si siano stabiliti in altre città italiane. La notizia della morte improvvisa ha lasciato sgomenti parenti e amici.

La raccolta fondi per il rimpatrio

Nel frattempo i familiari hanno cominciato a organizzare il rientro della salma in Italia, per il quale i costi si annunciano particolarmente elevati. Da qui la decisione del fratello Antonio di avviare una raccolta fondi destinata a coprire le spese. "Chiediamo a chiunque possa e desideri farlo un piccolo contributo", si legge nell'annuncio. "Ogni donazione, anche la più piccola, rappresenta per noi un gesto di vicinanza e solidarietà in un momento di immenso dolore. Grazie di cuore in anticipo a tutti coloro che vorranno aiutare Checco a tornare a casa".

Cronaca: Ultime notizie

Roggero resta in carcere, no del tribunale al differimento della pena

Cronaca

Intanto l'Associazione nazionale dei magistrati dopo le intimidazioni legate alla condanna del...

Fentanyl rubato all'Israelitico di Roma, due custodi indagati

Cronaca

Svolta nell'inchiesta sulla scomparsa di ottanta fiale di Fentanyl dall'ospedale Israelitico di...

Colico,operaio 27enne muore su lavoro in galleria. Solo oggi 4 vittime

Cronaca

Quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti sul lavoro. A Colico, nel Lecchese,...

Ragazzo di 22 anni annega dopo essersi tuffato nel lago di Bolsena

Cronaca

Il giovane è annegato dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con amici....

Caldo, oggi 6 bollini rossi. Maltempo e grandine sulla costa adriatica

live Cronaca

Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Sei le città da bollino...

Cronaca: i più letti