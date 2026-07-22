Francesco Forzieri, per tutti "Checco", 33 anni, originario di Lucera e residente a San Benedetto del Tronto, è morto a Ibiza nel giorno del suo compleanno. Il corpo è stato ritrovato in mare vicino a un molo nella zona di Marina Botafoc, nella notte tra il 19 e il 20 luglio. La Guardia Civil e la polizia hanno aperto un'inchiesta; l'ipotesi è quella dell'annegamento. La famiglia ha avviato una raccolta fondi per il rimpatrio ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Francesco Forzieri, 33 anni, è morto a Ibiza nel giorno del suo compleanno. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, e residente a San Benedetto del Tronto, nell'Ascolano, il giovane - conosciuto da tutti come "Checco" - viveva da alcuni anni sull'isola spagnola per lavoro, seguendo la sua passione per la musica. Il corpo è stato individuato in acqua, vicino a un molo nella zona di Marina Botafoc, e sulla morte è stata aperta un'inchiesta.

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Indaga la polizia spagnola Il cadavere è stato ritrovato mentre galleggiava in prossimità di un molo, nella notte tra il 19 e il 20 luglio, poco dopo i festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio. La conferma dell'identità è arrivata dagli stessi familiari, intervenuti nei commenti al post con cui il quotidiano locale Diario de Ibiza aveva dato notizia del ritrovamento. Secondo la testata spagnola tutto porta a pensare a un annegamento, anche se non è ancora chiaro come l'uomo sia finito in mare. Sull'accaduto indagano la Guardia Civil e la polizia, che non forniranno aggiornamenti fino alla diffusione dei risultati dell'autopsia.

Chi era Checco Forzieri Forzieri si era trasferito a Ibiza da qualche anno per motivi di lavoro legati al mondo della musica, sua grande passione. La famiglia è molto conosciuta a Lucera, sebbene diversi suoi componenti si siano stabiliti in altre città italiane. La notizia della morte improvvisa ha lasciato sgomenti parenti e amici.