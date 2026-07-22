Quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti sul lavoro. A Colico, nel Lecchese, un ragazzo di 27 anni è morto schiacciato dal cedimento di un elemento strutturale in una galleria della statale 36. Altre vittime a Galatone, nel Leccese, a Pontecorvo, nel Frusinate, e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. I sindacati tornano a chiedere misure strutturali sulla sicurezza

Una nuova, drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti, da Nord a Sud del Paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Pontecorvo, nel Frusinate, e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.

Colico, morto a 27 anni nella galleria della statale 36

L'incidente più grave, per la giovane età della vittima, è avvenuto nella notte a Colico, in provincia di Lecco. Un operaio di 27 anni è morto mentre lavorava nel cantiere della galleria Monte Piazzo, lungo la statale 36: il giovane è stato travolto dal cedimento di un elemento strutturale che stava montando. I colleghi hanno dato subito l'allarme e il ferito è stato trasportato in ospedale, dove è morto poco dopo.

Il lavoratore era dipendente della Avm srl di Milano e operava in distacco per la Crezza srl di Gordona, azienda in subappalto alla Collini srl di Civate. Anas ha reso noto di collaborare con l'autorità giudiziaria e con l'Ats intervenuti sul posto, nella galleria in direzione Nord, precisando che le lavorazioni al suo interno vengono eseguite esclusivamente in orario notturno, con la galleria chiusa totalmente al traffico. FeneaUil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Lecco parlano di una "morte inaccettabile" e denunciano l'assenza di un protocollo d'intesa di cantiere, definito "uno strumento fondamentale per integrare e rafforzare le tutele operative e i presidi di sicurezza a garanzia dei lavoratori". I sindacati chiedono "un impegno concreto e straordinario da parte di istituzioni e imprese affinché la sicurezza dei lavoratori diventi l'assoluta priorità in ogni cantiere".