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Lago di Bolsena, si tuffa dalla barca e annega: morto un 22enne a Capodimonte

Cronaca

Il giovane è annegato dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con amici. Sono stati proprio i compagni a portarlo a riva, dove alcuni sanitari in vacanza hanno tentato la rianimazione, attivando anche il defibrillatore pubblico che ha lanciato l'allarme al 118

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Un 22enne è morto annegato intorno alle 12.40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. L'incidente sarebbe avvenuto al centro del lago, nei pressi dell'isola Bisentina: il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso. 

I soccorsi immediati degli amici

Sono stati gli stessi amici a tuffarsi per recuperarlo e a trasportarlo al campeggio più vicino nel tentativo di salvarlo. Una volta raggiunta la riva, hanno chiesto aiuto e alcuni sanitari in vacanza presenti nella zona sono intervenuti per prestare le prime cure. Il defibrillatore pubblico usato per tentare di rianimare il ragazzo ha attivato automaticamente il sistema di allerta del Comune di Capodimonte. In pochi minuti sono arrivati un'ambulanza, un'automedica e l'eliambulanza Pegaso.

Le indagini sulla dinamica

Nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale: i militari, coordinati dalla compagnia di Montefiascone, stanno ricostruendo la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte del 22enne.

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