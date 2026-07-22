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Bambino di 5 anni morto in piscina a Monterotondo

Cronaca

La tragedia alle porte di Roma. Il piccolo, in acqua insieme ad altri 15 bambini che partecipavano a un centro estivo, avrebbe avuto un malore e sarebbe affogato. Cause e dinamica del dramma sono ancora in corso di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri

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Un bambino di 5 anni è morto stamattina nella piscina comunale di Monterotondo, alle porte di Roma. Il piccolo si trovava nell’acqua insieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo. Stando alle prime informazioni, verso le ore 11 si sarebbe immerso nella piscina esterna all’impianto coperto, una vasca per i piccoli con l’acqua molto bassa. Poco dopo avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione per il minore non c'è stato nulla da fare: è morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Cause e dinamica del dramma sono ancora in corso di accertamento. Su quanto accaduto indaga la procura di Tivoli, sul posto con il magistrato di turno. 

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