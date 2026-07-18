Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 luglio: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali l'entrata in carcere del gioielliere Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. "Mattarella ha graziato Minetti, si metta una mano sulla coscienza", le sue parole. Meloni: "Niente risarcimenti a chi commette reati". A Pavia arrestata una 17enne per jihadismo: per gli inquirenti, era "pronta al martirio nel nome di Allah"
- Roggero in carcere, è scontro: lite magistrati-governo. Il gioielliere al Colle: "Io pentito, merito la grazia". La moglie presenta la domanda. Il post della premier Meloni: "Mi aggredisci, mi difendo. E dovrei risarcirti io?". Legge elettorale, Forza Italia si divide sulle preferenze: metà dei senatori è per il no. Tragedia a Sestri Levante: risucchiata nella piscina a 11 anni.
- Il governo assolve Roggero: va avanti la campagna innocentista per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. La Lega lo vuole candidare. Lui entra in carcere a Bollate. Dopo il fallito blitz del ministro della Giustizia Nordio, la moglie fa domanda di grazia. Stati Uniti, Trump verso le elezioni di midterm evoca brogli elettorali: "La Cina ci ha rubato milioni di dati".
- La resa del gioielliere: Roggero si costituisce a Bollate. "Mattarella ha graziato Minetti, si metta la mano sulla coscienza", dice l'uomo prima di entrare in carcere. La moglie dell'orefice chiede la grazia. La premier Meloni sulla legittima difesa: "Niente risarcimenti per chi commette reati". I giudici: "L'Intelligenza artificiale non può decidere al posto dell'uomo".
- Roggero in cella, sale lo scontro. Il gioielliere: "Mattarella ha graziato Minetti, si metta una mano sulla coscienza". Il ministro Nordio: "Istruttoria avviata". Poi frena. La premier Meloni: "Mi aggredisci, mi difendo. E dovrei risarcirti?". Le opposizioni: "Fallito sulla sicurezza". Intervista al vicepremier Tajani: "Non inseguiamo Vannacci, e Forza Italia sarà mai per il pareggio".
- LautOro: l'Inter e il suo capitano alle stelle. I messaggi di Chivu per Martinez: "Vinci per noi nerazzurri". Il gol all'Inghilterra alza il valore a 120 milioni. Kempes: "Tra i migliori della storia in Argentina". Ma è disastro mondiale: troppe partite, troppi soldi e troppo… Trump. Juventus, Spalletti richiama Vlahovic: "Se citofona…". Ma Luciano aspetta subito Kolo Muani.
- Spalletti, assist a Vlahovic: "Sa cosa penso di lui, ma per entrare bisogna suonare. Qui le porte sono aperte. Celik? Idea giusta, squadra da rafforzare e completare. Scudetto? Ad oggi siamo distanti. Le difficoltà sulle tempistiche sono legate anche al Mondiale. Il sesto posto l'ho vissuto male. Devo allenare meglio, serve di più". Roma, ora Gasperini aspetta cinque acquisti.
- Il gioielliere Roggero va in cella: "Pentito, ma in quei momenti...". Istanza di grazia della moglie. La Lega vuole candidarlo, Salvini sarà a Bollate. Meloni: "Stop ai risarcimenti per chi aggredisce". Arrestata a Pavia per jihadismo: la teenager di Allah, 17 anni, voleva costruire una cintura-bomba: nel telefono, ritrovati manuali per costruirla. La guerra dei mondi: Trump accusa Pechino di aver rubato i dati di decine di milioni di elettori americani.
- Arriva la revisione dell'Ets: Bruxelles rallenta dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni nel sistema di scambio delle quote. Il massimale continuerà a diminuire ogni anno, ma a un ritmo meno sostenuto. Arrivano critiche dalle attività produttive: per il presidente di Confindustria Orsini "la proposta è insoddisfacente, non affronta le criticità e condanna le imprese".
- Il derby Minetti-Roggero: il gioielliere vuole salvarsi come Nicole. Il giustiziere va in cella e il ministro della Giustizia Nordio inoltra ai giudici la richiesta della moglie del 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusioni. La premier Meloni: "Niente risarcimenti". Droni, motovedette e centinaia di agenti per Fertitta in crociera, lo yacht di lusso da 117 metri del diplomatico trumpiano.
- Che vergogna: Roggero in lacrime in carcere, ci starà per 14 anni. Ira della premier Meloni: "Basta risarcire chi commette reati". Sinistra smentita: il ministro della Giustizia Nordio poteva avanzare la richiesta di grazia. L'avvio di un'istruttoria del guardasigilli rientra nella sua prerogative. Lo scrive in un manuale di diritto Gallucci, responsabile dell'Ufficio "Comparto Grazie" al Segretariato generale del Quirinale.
- Meloni alla rincorsa di Vannacci: la premier ha ordinato al ministro della Giustizia Nordio di avviare l'iter all'insaputa del Colle. Una strategia sulla grazia a Roggero: la sicurezza viene usata come arma elettorale. Il leader leghista Salvini pensa di candidare il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Dialogo tra la segretaria dem Schlein e il pentastellato Conte: manca un accordo.
- Il rimpasto lievita: il governo a settembre cambierà assetto? Ballano le caselle di Trasporti, Giustizia e Interni. Il leader leghista Salvini opziona il Viminale. Il presidente americano Trump mette già le mani avanti in vista delle elezioni di midterm americane: "Il leader cinese Xi ha rubato i dati di decine di milioni di elettori in 18 Stati Usa. Le nostre macchine e sistemi di conteggio dei voti sono esposti a hacking".
- L'urgenza di un "vaffa" a Vannacci: dal caso Roggero alla remigrazione, passando per l'Ucraina, ci sono ragioni minime per convincere la destra a non inseguire il modello illiberale del leader di Futuro Nazionale e a non far diventare mezzo vuoto il bicchiere del futuro. Intervista all'ex premier inglese Johnson: "Gli europei non siano polli senza testa". La sintesi a Kiev: ancora proteste, ma con il nuovo ministro Zelensky prova a trovare l'unità dell'Ucraina e nell'esercito.
- Roggero va in cella e attacca. Il gioielliere che uccise due rapinatori preme sul Quirinale: appello al Colle per la grazia. Il ministro della Giustizia Nordio: non ho avviato l'iter per l'atto di clemenza. L'affondo della premier Meloni: "Con il decreto Sicurezza niente più risarcimenti a chi commette reati". Intervista al ministro Bernini: "Per Medicina una rivoluzione, il governo durerà fino alla fine".
- Lotta armata: dopo lo scontro tra il governo e il Quirinale, la premier Meloni rivendica la difesa del gioielliere condannato per aver sparato a due rapinatori. Piovono richieste di grazia. Roggero è il nuovo eroe della destra in una competizione che è ormai senza esclusioni di colpi. Negli Stati Uniti, Trump dà l'assalto al voto di midterm e accusa la Cina di rubare i dati degli elettori americani.