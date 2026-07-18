In apertura dei giornali l'entrata in carcere del gioielliere Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. "Mattarella ha graziato Minetti, si metta una mano sulla coscienza", le sue parole. Meloni: "Niente risarcimenti a chi commette reati". A Pavia arrestata una 17enne per jihadismo: per gli inquirenti, era "pronta al martirio nel nome di Allah"