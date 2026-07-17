Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 luglio: la rassegna stampa

Il richiamo di Mattarella a Nordio per la grazia al gioielliere Roggero, le condanne relative al crollo del ponte Morandi a Genova, il primo sì alla Camera per la legge elettorale. E poi, ancora, gli sviluppi legati alle guerre in Medio Oriente e Ucraina e, per lo sport, il calciomercato e l'attesa per la finale dei Mondiali. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- La sentenza legata al Ponte Morandi in apertura: "32 condanne, dodici anni a Castellucci". Sono 25 gli assolti. Giustizia: "Mattarella, richiamo a Nordio". Istruttoria del ministro per la grazia a Mario Roggero, gioielliere "che uccise i banditi". Il Quirinale: "Potere esclusivo del presidente". Legge elettorale: "Arriva il primo sì, scintille tra i partiti". Ucraina, Zelensky "silura" Fedorov: "Kiev in piazza per il ministro cacciato". Report: "Le chat di Lavitola e i legami con la bomba".
- Il caso del gioielliere Roggero in apertura: "Mattarella ferma Nordio". Il presidente "convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia". Lezione "di Costituzione al Guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni". L'atto di clemenza "è facoltà del capo dello Stato". Legge elettorale: "Primo sì". Ponte Morandi: "12 anni a Castellucci". Le famiglie: "Finalmente fatta giustizia". Medio Oriente: "Battere Netanyahu, il fronte che può cambiare Israele".
- "Mattarella, stop a Nordio", titola in apertura il quotidiano torinese. Il ministro avvia la procedura "per la grazia al gioielliere Roggero il giorno dopo la condanna". Il presidente "lo convoca". Genova: "I condannati del Morandi". 32 colpevoli, 25 assolti: "A Castellucci 12 anni". Medio Oriente, l'Iran minaccia: "Chiudiamo anche il Mar Rosso". Ucraina: "Ministro silurato, Kiev va in piazza contro Zelensky". Legge elettorale: "Primo sì alla riforma".
- Caso Roggero: "Richiamo di Mattarella a Nordio". Il Guardasigilli "annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza" al gioielliere condannato per aver ucciso i ladri in fuga. Poi la nota del Colle: "Facoltà esclusiva del capo dello Stato". Camera: "Legge elettorale, primo sì nella bagarre". Ponte di Genova: "32 condanne". Castellucci: "Farò appello". Caso Report: "Ranucci tra scoop e scene hard, il suo memoir è il libro dell'estate". Caldo: "Mortalità cresciuta del 3%".
- Il calciomercato in primo piano: "La Juve c'Elik". L'esterno turco ex Roma preso dai bianconeri: "Massara si vendica di Gasperini, i giallorossi beffati". Mondiali di calcio: "La finale del destino". Yamal e Messi: "La foto insieme di 19 anni fa, il Barcellona e ora Spagna-Argentina a colpi di genio". Inter: "Accelerata Spence ad ogni costo". Super Como con Chalobah. L'intervista a Kimi Antonelli: "A Spa ho pianto ma adesso vinco io".
- "TurcoJuve". Celik vola da Yildiz, "Massara ha soffiato il difensore a Gasperini". Affare " a costo zero, Roma spiazzata". Intanto Carnevali avanza su Pellegrino: "Vertice con il Parma". Inter-Spence: "Altra lotta". Napoli: "Centenario con Lobotka e Anguissa". Milan, c'è il tentativo per Goncalo Inacio. La Roma spinge: "Moreira e Godts". Finale dei Mondiali in arrivo: "Messi prenota il pallone d'oro". Corte Ue: "Agnelli cambia la giustizia sportiva".