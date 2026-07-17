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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 luglio: la rassegna stampa

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Il richiamo di Mattarella a Nordio per la grazia al gioielliere Roggero, le condanne relative al crollo del ponte Morandi a Genova, il primo sì alla Camera per la legge elettorale. E poi, ancora, gli sviluppi legati alle guerre in Medio Oriente e Ucraina e, per lo sport, il calciomercato e l'attesa per la finale dei Mondiali. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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