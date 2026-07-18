Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Non si arresta l’ondata di caldo che sta investendo l’Italia, con una città italiana che ha registrato 23 giorni di allerta nel secondo giugno più caldo di sempre. In questo periodi i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65.

Si avvicina la finale dei Mondiali di calcio. A contendersi il titolo l’Argentina e un altro blasonato club calcistico che durante la semifinale disputata al Dallas Stadium di Arlington ha battuto la Francia per 2-0, grazie alle reti di Mikel Oyarzabal e Pedro Porro.

Intanto il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli, l’allenatore che portò il Verona allo scudetto nel 1985.

Grande emozione anche per gli appassionati di tennis, che avranno esultato alla vittoria di Jannik Sinner nella finale di Wimbledon. Il campione ha conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo.

La politica. La Camera ha bocciato, a voto segreto, l'emendamento della maggioranza sulle preferenze nella nuova legge elettorale.

Il ministro Nordio è stato richiamato sui limiti delle sue attribuzioni nella concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il Guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari.

Addio a Peppino di Capri, morto l'11 luglio, pochi giorni prima di compiere 87 anni. L'isola di Capri lo ha salutato con una camera ardente, nella sala consiliare del Municipio. Il sindaco Paolo Falco, con una ordinanza, ha disposto la proclamazione del lutto cittadino. Poi, nel pomeriggio, è stata la volta della cerimonia funebre nella ex cattedrale di Santo Stefano.

Il cinema. Dal 16 luglio 2026 è arrivato nelle sale italiane Odissea, il kolossal con cui Christopher Nolan porta sul grande schermo il poema di Omero, primo lungometraggio girato interamente con cineprese IMAX. Con Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron e Lupita Nyong’o, Nolan firma forse il suo film meno cerebrale e più scopertamente emotivo: un’epopea intima sulla vulnerabilità, la memoria e la necessità di perdere il controllo.

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