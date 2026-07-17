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Addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore dello storico scudetto del Verona

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Si è spento a 91 anni l'uomo che portò il tricolore nella città scaligera nel 1985. In Serie A aveva allenato anche Inter e Genoa

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Il calcio piange Osvaldo Bagnoli. Si è spento a 91 anni, a Verona, l’allenatore che fece sognare la città scaligera portandola alla vittoria dello storico scudetto del 1985. Bagnoli, che in Serie A aveva allenato anche altre squadre, dall’Inter al Genoa, è morto all'ospedale Borgo Roma di Verona (gli aggiornamenti e le reazioni su SkySport.it). 

Osvaldo Bagnoli in una foto recente

Nato a Milano, aveva giocato con i rossoneri

Di famiglia operaia della Bovisa, quartiere popolare di Milano, Bagnoli era nato il 3 luglio 1935, da poco aveva compiuto 91 anni. Gli esordi da calciatore nell'Ausonia, storica società milanese, poi il passaggio al Milan. In carriera ha giocato per Verona, Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania.

In una foto storica ai tempi del Verona mentre parla con un calciatore - ©IPA/Fotogramma

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