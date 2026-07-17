Addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore dello storico scudetto del Verona

Si è spento a 91 anni l'uomo che portò il tricolore nella città scaligera nel 1985. In Serie A aveva allenato anche Inter e Genoa

Il calcio piange Osvaldo Bagnoli. Si è spento a 91 anni, a Verona, l’allenatore che fece sognare la città scaligera portandola alla vittoria dello storico scudetto del 1985. Bagnoli, che in Serie A aveva allenato anche altre squadre, dall’Inter al Genoa, è morto all'ospedale Borgo Roma di Verona (gli aggiornamenti e le reazioni su SkySport.it).