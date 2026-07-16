Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 luglio: la rassegna stampa

C'è ancora la legge elettorale in apertura sulla maggior parte dei giornali in edicola stamattina. In primo piano le agitazioni all'interno della maggioranza, con Meloni che tira dritto dopo il voto di ieri sulle preferenze assieme ai vannacciani, ma contro Fi e Lega. Spazio anche alle nuove accuse e minacce di Trump e alla condanna a 14 anni del gioielliere Roggero. Sugli sportivi, l'Argentina che ribalta l'Inghilterra e raggiunge la Spagna in finale trascinata da Lautaro Martinez e Messi
- Sono ancora la legge elettorale e i tormenti della maggioranza a dominare le aperture dei quotidiani in edicola oggi. Sul Corriere della Sera si legge che Meloni tira dritto: sì a premio e indicazione del leader. Fratelli d'Italia vota con i vannacciani sulle preferenze, Lega e Forza Italia contrari. Oggi scrutinio finale alla Camera. Iran, Trump alza il tiro: colpireno ponti e centrali. Fotonotizia per l'Argentina che approda in finale trascinata da Messi e Lautaro Martinez
- "Meloni ha fallito" dice nell'intervista in apertura su Repubblica la segretaria del Pd Elly Schlein, che aggiunge: "Siamo pronti a guidare il Paese, lo cambieremo". Il governo va avanti, ma la maggioranza si spacca ancora. Bancarotta e truffa, Santanchè rischia un nuovo processo, mentre Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato. Elena Giuliani 25 anni dopo il G8: "Troppe bugie, per me Carlo vive ancora"
- 'Voto, la sfida Meloni' è anche il titolo dell'edizione odierna della Stampa, con la Camera chiamata a decidere oggi sulla legge elettorale. La premier ai suoi: un altro scherzo e si torna alle urne. Via libera bipartisan sugli studenti fuori sede. Sparò ai banditi, il gioielliere Roggero viene condannato a 14 anni ed entra in carcere. Salvini: subito la grazia
- Di legge elettorale si continua a parlare anche sul Fatto Quotidiano, con una Meloni 'azzoppata' che insegue Vannacci. La riforma sarà approvata oggi alla Camera: premio a chi prende il 42%, parlamentari tutti nominati dai partiti. Ora battaglia in Senato. Ponte Morandi, le scuse arrivano otto anni dopo: attesa per oggi la sentenza, la Procura ha chiesto oltre 400 anni di carcere per gli imputati
- Sulla Gazzetta dello Sport si celebra Lauraro Martinez, autore del gol decisivo che porta l'Argentina in finale al Mondiale. Pazzesca rimonta anche con l'Inghilterra: due assist di Messi e rete del sorpasso dell'interista che poi scoppia in lacrime. Maldini sceglie Pirlo: il nuovo dt azzurro vuole Andrea, palla a Malagò. I dubbi della Serie A
- 'È stata la testa del Toro' titola il Corriere dello Sport, che mette in prima pagina le lacrime di Lautaro dopo il gol al 92' che porta l'Albceleste in finale con la Spagna. Domenica al MetLife Stadium l'Argentina scenderà in campo per confermarsi campione del mondo