Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 luglio: la rassegna stampa

C'è ancora la legge elettorale in apertura sulla maggior parte dei giornali in edicola stamattina. In primo piano le agitazioni all'interno della maggioranza, con Meloni che tira dritto dopo il voto di ieri sulle preferenze assieme ai vannacciani, ma contro Fi e Lega. Spazio anche alle nuove accuse e minacce di Trump e alla condanna a 14 anni del gioielliere Roggero. Sugli sportivi, l'Argentina che ribalta l'Inghilterra e raggiunge la Spagna in finale trascinata da Lautaro Martinez e Messi