Incendio appartamento a Trieste: grave una donna, 11 intossicati

Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa sera in un edificio di cinque piani situato in via Battisti a Trieste che è stata completamente evacuata. Al momento il bilancio è di una donna ferita in modo molto grave e di 11 persone intossicate. Da quanto si apprende la donna sarebbe una ragazza caduta o forse lanciatasi dal terzo piano dove abita per sfuggire alle fiamme. È stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Cattinara. La centrale operativa Sores Fvg ha attivato un imponente dispositivo di soccorso, inviando sul posto numerosi equipaggi del sistema di emergenza sanitaria, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti in forze per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. Sul posto i Carabinieri. Delle persone intossicate, quattro sono state portate all'ospedale di Cattinara.