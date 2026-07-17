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Incendio appartamento a Trieste: grave una donna, 11 intossicati

Cronaca
©Ansa

Le fiamme sono divampate in un edificio di cinque piani, completamente evacuato. La ferita sarebbe una ragazza caduta o lanciatasi dal terzo piano per sfuggire alle fiamme

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Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa sera in un edificio di cinque piani situato in via Battisti a Trieste che è stata completamente evacuata. Al momento il bilancio è di una donna ferita in modo molto grave e di 11 persone intossicate. Da quanto si apprende la donna sarebbe una ragazza caduta o forse lanciatasi dal terzo piano dove abita per sfuggire alle fiamme. È stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Cattinara. La centrale operativa Sores Fvg ha attivato un imponente dispositivo di soccorso, inviando sul posto numerosi equipaggi del sistema di emergenza sanitaria, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti in forze per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. Sul posto i Carabinieri. Delle persone intossicate, quattro sono state portate all'ospedale di Cattinara. 

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