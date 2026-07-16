Il ponte Morandi è crollato il 14 agosto del 2018 poco dopo le 11.30, causando la morte di 43 persone: a quasi otto anni dalla tragedia e a quattro dall'inizio del dibattimento, è attesa per oggi la sentenza del processo di primo grado. Dopo le repliche dell'ultimo legale, i giudici dovrebbero ritirarsi in camera di consiglio e uscirne entro stasera con il dispositivo. La Procura di Genova ha chiesto quasi 400 anni di carcere per 56 imputati e una assoluzione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A quasi otto anni dalla tragedia e a quattro dall'inizio del dibattimento, è attesa per oggi la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato a Genova nel 2018: dopo le repliche dell'ultimo legale, i giudici dovrebbero ritirarsi in camera di consiglio e, secondo le previsioni, uscirne entro stasera con il dispositivo. Gli imputati sono 57. Il ponte Morandi è crollato il 14 agosto del 2018 poco dopo le 11.30, causando la morte di 43 persone.

Il processo di primo grado Quello per il crollo del ponte Morandi è uno dei processi più importanti e imponenti celebrato nelle aule di giustizia italiane. Il dibattimento a carico di 57 persone è iniziato il 7 luglio 2022, per un totale di 284 udienze. Tra i 57 imputati ci sono ex vertici, manager e tecnici di Autostrade per l'Italia, di Spea (la società che per Aspi si occupava del monitoraggio delle infrastrutture) e dirigenti e consulenti del ministero dei Trasporti. La Procura di Genova ha chiesto quasi 400 anni di carcere per 56 di loro e una assoluzione. La pena più alta, 18 anni e sei mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci. "Mi sento responsabile ma non colpevole", ha sempre detto l'ex top manager respingendo le accuse. Castellucci è in carcere da oltre un anno: sta scontando la condanna definitiva a sei anni di reclusione per la tragedia del viadotto Acqualonga, in provincia di Avellino, in cui nel 2013 sono morte 40 persone. Vedi anche Crollo ponte Morandi, Autostrade: “Porgere scuse è esigenza morale”