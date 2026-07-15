Giovedì 16 luglio, a quasi 8 anni dalla tragedia - avvenuta il 14 agosto del 2018 - in cui hanno perso la vita 43 persone, è attesa la sentenza del processo di primo grado. Gli imputati sono 57. Alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo ad Arrigo Giana: “Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È attesa per domani, giovedì 16 luglio, la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi. Una sentenza che arriverà a quasi 8 anni dalla tragedia, avvenuta il 14 agosto del 2018, in cui hanno perso la vita 43 persone. Gli imputati sono 57: ex vertici, manager e tecnici di Autostrade per l'Italia, di Spea (la società che per Aspi si occupava del monitoraggio delle infrastrutture) e dirigenti e consulenti del ministero dei Trasporti. La Procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere per 56 di loro. La pena più alta, 18 anni e sei mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci. Alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo ad Arrigo Giana: “Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale”.

La lettera di scuse di Autostrade Giana è amministratore delegato della società dallo scorso anno. “In queste ore siamo in attesa della sentenza di primo grado sulla tragedia del ponte Morandi, con lo stesso desiderio di verità che sentono i familiari delle vittime, i cittadini genovesi e tutti gli italiani”, si legge nella lettera. E ancora: “Tutti noi ricordiamo, come fosse oggi, quella mattina del 14 agosto 2018. Io ero uno dei milioni di cittadini che si trovava attonito davanti agli schermi della televisione”. Poi il passaggio sulle mancate scuse di Autostrade, che dopo il crollo scelse il silenzio suscitando altre polemiche: “Nel tempo che seguì il crollo del ponte Morandi, continuavo a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo. Un’ulteriore incomprensibile ferita, vissuta altrettanto drammaticamente dalla comunità”. E la presa di distanza del nuovo ad che ora ha voluto “rompere il silenzio”: “Le azioni e le scelte di alcuni hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell’accertamento delle responsabilità e del corso della Giustizia verso la verità”. Infine, le scuse: “A nome del Gruppo Autostrade per l’Italia voglio chiedere scusa ai familiari delle vittime, ai genovesi e a tutti gli italiani, per le sofferenze originate dal tragico evento del Morandi. Pur consapevole che il nostro gesto non potrà mai cancellare il loro dolore”. Vedi anche Ponte Morandi, chiesta condanna a 18 anni e 6 mesi per Castellucci