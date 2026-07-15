Una alpinista polacca di 33 anni, è morta dopo essere precipitata dalla Punta Dufour, la cima più alta del massiccio del Monte Rosa. Un'escursionista, invece, è morta precipitando sulle montagne del Torinese: è successo ieri a Groscavallo, nelle Valli di Lanzo

La vittima, secondo quanto emerso, era con un compagno di cordata in fase di discesa. Giunti entrambi a 4.600 metri di quota, la giovane è precipitata per ragioni ancora da accertare. Subito sono stati allertati i soccorsi, intervenuti prontamente sul posto con l'elicottero di Air Zermatt. Il medico di turno ha però potuto solo constatare il decesso dell'alpinista.

Altre vittime sono state registrate sulle montagne nelle ultime ore. Una giovane alpinista polacca di 33 anni, infatti, è morta dopo essere precipitata dalla Punta Dufour, la cima più alta del massiccio del Monte Rosa. L'incidente è avvenuto lunedì scorso ma è stato reso noto solo in queste ore dalla polizia cantonale del vallese (Svizzera).

Nel Torinese trovata senza vita un'escursionista

Un'escursionista, invece, è morta precipitando sulle montagne del Torinese. È successo ieri a Groscavallo, nelle Valli di Lanzo. Le operazioni per individuare la donna sono andate avanti per tutta la notte dopo l'allarme scattato alle 21 della giornata di ieri, 14 luglio, quando la struttura ricettiva in cui la donna era ospite ha segnalato il mancato rientro.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, la donna era partita nel corso della mattinata per un'escursione, comunicando la meta scelta, e si era scambiata dei messaggi con una conoscente. Dopo alcune ore, però, se ne sono perse le tracce. Le prime ricerche hanno dato esito negativo finché i vigili del fuoco, servendosi di un drone, hanno agganciato il segnale del telefono della donna fornendo un'indicazione più precisa del luogo in cui si trovava. In seguito i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese, del soccorso alpino della guardia di finanza, la squadra Saf dei vigili del fuoco e i cinofili del comando di Aosta hanno provato a raggiungere il punto via terra, senza successo vista l'oscurità e il terreno impervio. Alle prime luci dell'alba di oggi, 15 luglio, le squadre si sono portate sulle coordinate individuando il corpo della donna, morta forse dopo essere precipitata dal salto di rocce sovrastante. La salma è stata recuperata con l'elicottero dai vigili del fuoco.