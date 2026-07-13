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Gran Paradiso, recuperati i corpi di due alpinisti dispersi da giorni

Cronaca

Dei due non si avevano notizie dal 9 luglio, quando erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele per non fare più rientro

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Il Soccorso alpino valdostano ha recuperato i corpi senza vita di due alpinisti caduti in un crepaccio sul Gran Paradiso. I due erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele il 9 luglio e non avevano fatto rientro. È così scattato l'allarme e il sorvolo in elicottero. 

Precipitati in un crepaccio

Questa mattina è stato individuato il crepaccio dove erano precipitati  ad una profondità di circa 20 metri e si sono svolte le operazioni per recuperare i due alpinisti. Le salme sono state portate ad Aosta e le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf di Entrèves-Courmayeur.

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