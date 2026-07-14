I fattorini protestano per le paghe sempre più basse e le condizioni di lavoro al limite, soprattutto durante le ondate di calore delle ultime settimane ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con le ondate di calore delle ultime settimane: grazie al supporto delle categorie dei sindacati, i rider delle principali città italiane hanno indetto uno sciopero per mercoledì 15 luglio. I fattorini di Glovo, Deliveroo e Just Eat incroceranno le braccia a Milano, Bologna, Firenze per chiedere maggiori tutele a partire dal blocco delle attività nelle ore più calde. Una richiesta in linea con l’ordinanza in vigore fino a settembre, di cui i rider chiedono il rispetto senza che questo si trasformi in una diminuzione del salario.

Gli scioperi a Firenze Per le vie di Firenze, non circoleranno i lavoratori di Glovo e Deliveroo dalle 18 di mercoledì 15 luglio. La decisione è stata presa nel corso di un'assemblea promossa da Nidil Cgil Firenze proprio per fare il punto sulle principali criticità e per decidere le prossime iniziative di mobilitazione, confermata da Nidil Cgil Firenze. Leggi anche Decreto Lavoro 2026, dal salario giusto ai bonus assunzioni: le misure

La mobilitazione a Bologna Anche a Bologna le bici dei rider si fermeranno per protestare "contro le politiche di sfruttamento", il mancato aumento dei compensi e le condizioni di lavoro con il caldo estremo. Il ritrovo sarà in piazza Nettuno alle 16.30 con corteo cittadino lungo via Indipendenza e piazza VII agosto, con arrivo previsto in piazza XX settembre. La mobilitazione territoriale anticipa il tavolo nazionale al ministero del Lavoro previsto il 16 luglio: "Le nostre rivendicazioni sono un attacco diretto al modello aziendale delle piattaforme", ha dichiarato il sindacato Nidil Cgil, chiedendo l'apertura immediata "di un tavolo di confronto vero" perché Glovo e Deliveroo "rifiutano sistematicamente il dialogo con il sindacato e ignorano persino le sentenze della magistratura sugli aumenti retributivi". “Chi pedala in città non può pagare di tasca propria il prezzo del climate change". Potrebbe interessarti Deliveroo e Uber Eats denunciati per tratta di esseri umani in Francia

I rider di Milano aderiscono allo sciopero Il 15 luglio dalle 18 i fattorini di Glovo, Deliveroo e Just Eat si fermeranno anche a Milano, aderendo allo sciopero per chiedere maggiori tutele a partire dal blocco delle attività nelle ore più calde, come prevede l'ordinanza in vigore fino a settembre, senza perdere il salario. La decisione è stata presa, insieme alle categorie Nidil Cgil Milano e Filt Cgil Milano, lo scorso 10 luglio in una assemblea con presidio in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale. "Chiediamo a Glovo, Deliveroo e al Prefetto di Milano”, ha spiegato Andrea Bacchin della Nidil Cgil, “soluzioni tangibili per i lavoratori: misure che tutelino la loro salute senza costringerli a perdere salario”. Approfondimento Ondata di caldo, ordinanza del Comune per tutelare i rider a Milano