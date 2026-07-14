I fattorini protestano per le paghe sempre più basse e le condizioni di lavoro al limite, soprattutto durante le ondate di calore delle ultime settimane
Paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con le ondate di calore delle ultime settimane: grazie al supporto delle categorie dei sindacati, i rider delle principali città italiane hanno indetto uno sciopero per mercoledì 15 luglio. I fattorini di Glovo, Deliveroo e Just Eat incroceranno le braccia a Milano, Bologna, Firenze per chiedere maggiori tutele a partire dal blocco delle attività nelle ore più calde. Una richiesta in linea con l’ordinanza in vigore fino a settembre, di cui i rider chiedono il rispetto senza che questo si trasformi in una diminuzione del salario.
Gli scioperi a Firenze
Per le vie di Firenze, non circoleranno i lavoratori di Glovo e Deliveroo dalle 18 di mercoledì 15 luglio. La decisione è stata presa nel corso di un'assemblea promossa da Nidil Cgil Firenze proprio per fare il punto sulle principali criticità e per decidere le prossime iniziative di mobilitazione, confermata da Nidil Cgil Firenze.
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La mobilitazione a Bologna
Anche a Bologna le bici dei rider si fermeranno per protestare "contro le politiche di sfruttamento", il mancato aumento dei compensi e le condizioni di lavoro con il caldo estremo. Il ritrovo sarà in piazza Nettuno alle 16.30 con corteo cittadino lungo via Indipendenza e piazza VII agosto, con arrivo previsto in piazza XX settembre. La mobilitazione territoriale anticipa il tavolo nazionale al ministero del Lavoro previsto il 16 luglio: "Le nostre rivendicazioni sono un attacco diretto al modello aziendale delle piattaforme", ha dichiarato il sindacato Nidil Cgil, chiedendo l'apertura immediata "di un tavolo di confronto vero" perché Glovo e Deliveroo "rifiutano sistematicamente il dialogo con il sindacato e ignorano persino le sentenze della magistratura sugli aumenti retributivi". “Chi pedala in città non può pagare di tasca propria il prezzo del climate change".
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I rider di Milano aderiscono allo sciopero
Il 15 luglio dalle 18 i fattorini di Glovo, Deliveroo e Just Eat si fermeranno anche a Milano, aderendo allo sciopero per chiedere maggiori tutele a partire dal blocco delle attività nelle ore più calde, come prevede l'ordinanza in vigore fino a settembre, senza perdere il salario. La decisione è stata presa, insieme alle categorie Nidil Cgil Milano e Filt Cgil Milano, lo scorso 10 luglio in una assemblea con presidio in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale. "Chiediamo a Glovo, Deliveroo e al Prefetto di Milano”, ha spiegato Andrea Bacchin della Nidil Cgil, “soluzioni tangibili per i lavoratori: misure che tutelino la loro salute senza costringerli a perdere salario”.
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In Piemonte sciopero giovedì 16
Aderiranno allo sciopero anche i rider del Piemonte che incroceranno le braccia giovedì 16 luglio, dalle 10 alle 17, in tutta la regione perché "le piattaforme non rispettano l'Ordinanza emanata dalla Regione Piemonte per la tutela dei lavoratori impiegati all'esterno in condizioni di prolungata esposizione al sole, con rischi concreti per la salute e la sicurezza".