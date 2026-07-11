Morsa da una zecca, donna muore dopo un mese in Trentino

La puntura le ha provocato un'encefalite, che è stata fatale nonostante il ricovero in ospedale a Cavalese e poi il trasferimento a Trento ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una donna di 76 anni è morta in Trentino circa un mese dopo essere stata morsa da una zecca: la puntura del parassita le ha provocato un'encefalite. La vittima è Gianna Sommavilla, originaria di Moena e residente a Ziano di Fiemme. Nonostante il ricovero e il successivo trasferimento in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara di Trento, l'infezione ha continuato a progredire fino a provocare il decesso.

La puntura di zecca e il peggioramento delle condizioni La puntura risale all'8 giugno ed è avvenuto nei prati attorno all'abitazione della donna, a Ziano di Fiemme. I primi sintomi si sono manifestati poche ore dopo e i familiari l'hanno accompagnata all'ospedale di Fiemme, a Cavalese, dove i medici hanno avviato immediatamente la profilassi. Nonostante il ricovero durato diversi giorni, il quadro clinico non è migliorato. Il 20 giugno i medici hanno quindi disposto il trasferimento d'urgenza in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove la 76enne è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. L'encefalite provocata dall'infezione ha causato danni cerebrali irreversibili e, secondo quanto riporta il quotidiano L'Adige, la donna è morta nella giornata di ieri.

Perché il morso di zecca è pericoloso Il morso di zecca è pericoloso perché può trasmettere la Tbe, o encefalite virale da zecca. Si tratta di una malattia che nelle fasi iniziali può presentarsi con sintomi simili a quelli dell'influenza. Nella maggior parte dei casi può risolversi senza conseguenze, ma in alcune situazioni può evolvere in forme più gravi. In Italia, tra il 2000 e il 2023, sono stati registrati in media 10,9 casi all'anno, mentre negli ultimi tempi il numero dei casi è raddoppiato. Leggi anche Belluno, allenatore di basket in coma dopo il morso di una zecca