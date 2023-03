Tornano le zecche, attenzione alle punture sull'uomo: i sintomi

Il morso non va assolutamente sottovalutato perché può causare malattie come infezioni, encefalite (Tbe), malattia di Lyme (co sintomi come mal di testa, febbre, affaticamento)

Allarme zecche con l’arrivo della stagione calda. Sono già uscite dal letargo invernale a causa delle temperature miti e con già numerose segnalazioni in particolare nel Nordest. In genere il morso di zecca non è pericoloso per la salute umana, ma non va assolutamente sottovalutato perché può causare malattie come infezioni, encefalite (Tbe), malattia di Lyme (co sintomi come mal di testa, febbre, affaticamento) ma anche la meno conosciuta babesiosi, rara in Italia per ora, ma con casi raddoppiati dal 2011 al 2019 negli stati Nord-orientali degli Stati Uniti.

I sintomi della babesiosi e della malattia di Lyme

Sebbene molte persone affette da babesiosi siano asintomatiche, altre sviluppano sintomi simil-influenzali, tra cui febbre, brividi, sudorazione, dolori muscolari. La malattia può essere grave o addirittura fatale nelle persone che hanno un sistema immunitario compromesso o altri fattori di rischio. Come riporta il Corriere della Sera, per decenni la malattia è stata estremamente rara negli Stati Uniti, ma ora è diventata endemica in 10 stati del Nordest. Secondo gli esperti la loro diffusione sta aumentando a causa dell’aumento delle temperature e della popolazione di cervi.