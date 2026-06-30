Belluno, allenatore di basket in coma dopo il morso di una zecca

L'uomo, un 70enne, è ricoverato dopo aver contratto la Tbe. L’infezione ha colpito il sistema nervoso centrale rendendo necessario il trasferimento in rianimazione. Dopo giorni di coma farmacologico sarebbero arrivati i primi segnali di miglioramento. La prognosi resta comunque riservata. Il mondo del basket locale segue con apprensione l’evoluzione del quadro clinico ascolta articolo

Un allenatore 70enne di Belluno, molto conosciuto nell’ambiente per la sua lunga esperienza, è ricoverato dopo aver contratto la Tbe, l’encefalite da zecca, in seguito al morso del parassita durante una passeggiata in montagna. L’infezione ha avuto conseguenze particolarmente serie e ha colpito il sistema nervoso centrale, rendendo necessario il trasferimento urgente in rianimazione. Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, l’allarme sarebbe scattato quando un familiare lo ha trovato agonizzante all’interno della sua abitazione e ha chiamato il Suem 118.

Giorni in coma e segnali di risveglio Per diversi giorni il tecnico è rimasto in coma farmacologico. Nelle ultime ore sarebbe però arrivato un primo segnale incoraggiante: l’allenatore sarebbe uscito dalla fase più critica e si sarebbe risvegliato, anche se la prognosi resta riservata e il quadro clinico continua a essere delicato. La vicenda ha colpito profondamente tutto l’ambiente che ruota attorno alla squadra. Proprio in quei giorni era previsto un incontro di fine stagione per ritrovarsi e iniziare a discutere i programmi della prossima annata, compreso il possibile rinnovo del rapporto con il tecnico. Vedi anche Canada, donna a passeggio col cane incrocia un grizzly