Mattarella a genitori di Attanasio: faremo di tutto per ricerca verità

"La Repubblica vi è vicina. Faremo di tutto per la ricerca della verita": così ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella ai genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso nella Repubblica democratica del Congo nel 2021 che ha incontrato al termine della cerimonia per i 50 anni dalla tragedia di Seveso. Lo ha spiegato il padre dall'ambasciatore Salvatore Attanasio. "Io gli ho detto che sono passati cinque anni alla ricerca della verità e una cosa è certa: che non è stato un incidente ma un omicidio premeditato".

La famiglia Attanasio vive a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza a non lontano da Seveso. "Ci hanno chiamato dal cerimoniale del Quirinale e ci hanno detto che avremmo incontrato il presidente dopo la cerimonia" di commemorazione del disastro di Seveso, hanno spiegato i genitori dell'ambasciatore. Il breve scambio, immortalato da foto, è avvenuto prima dell'uscita del Capo dello Stato dalla tensostruttura in cui si è svolta la cerimonia e in cui, dopo un intervento di circa 15 minuti, il presidente ha augurato a Seveso "un buon futuro'.