Arrone, bimba aggredita da animale in un parco. Il sindaco: "Era lupo"

Il fatto è avvenuto nel piccolo centro della Valnerina ternana. La bambina, di 4 anni, sarebbe stata trascinata per alcuni metri fino all'intervento dei passanti che hanno spaventato l'animale. "Sono stati momenti di grande tensione" ha spiegato il primo cittadino

Paura giovedì sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell'area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo. Che, spuntato dal parcheggio, l'avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle, addentato la maglietta, per poi - riferiscono i testimoni - trascinarla per qualche metro. La possibile presenza di un lupo nella zona dove è avvenuta l'aggressione era stata giù segnalata alcuni giorni fa dopo alcuni avvistamenti, in un caso anche filmato.

I passanti hanno messo in fuga l'animale

L'intervento e le urla delle numerose persone presenti - si tratta di un luogo di ritrovo del paese - hanno messo in fuga l'animale, poi avvistato nel centro del borgo e nei pressi della statale Valnerina. Sul posto, i carabinieri - anche con personale della forestale - e la Usl Umbria 2. Contattato, il sindaco di Arrone Fabio Di Gioia non ha dubbi: "È stato un lupo e, quando si è allontanato verso il centro del paese, l'ho visto in via del Castello". "Sono stati momenti di grande tensione" ha aggiunto. "La Regione Umbria, carabinieri e Usl sono al corrente della situazione - ha assicurato il sindaco - e a breve avremo un vertice in prefettura per capire la situazione e agire di conseguenza. C'è sicuramente preoccupazione".