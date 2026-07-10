Il bimbo ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Al chirurgo, un 63enne, è stato contestato, oltre che il reato di lesioni colpose, anche l'esecuzione di un intervento in una struttura non autorizzata e violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di trentamila euro

Una circoncisione 'clandestina' e mal riuscita effettuata sul tavolo di una cucina piuttosto che in una struttura sanitaria. Un cardiologo è stato denunciato dai militari del Nas a Brescia per lesioni colpose. I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando una giovane coppia di origini pakistane ha deciso, rispettando una prassi dettata dalla propria religione, di far circoncidere il proprio neonato, affidandosi privatamente a un medico chirurgo indicato da alcuni parenti.

Il neonato ha riportato lesioni

Il dottore incaricato dalla famiglia, però, avrebbe operato il piccolo sul tavolo della cucina di casa dei genitori e non in una struttura sanitaria. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Al medico, un 63 enne da tempo residente in Italia, è stato contestato, oltre che il reato di lesioni colpose, anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di trentamila euro.