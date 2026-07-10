Assaltarono portavalori nel 2024 nel Foggiano, 7 arresti

Svolta nell'indagine sulla maxi-rapina avvenuta il 6 novembre 2024 sulla Statale 96 nei pressi di Toritto, con esplosione di numerosi colpi di kalashnikov, deflagrazione della cabina posteriore e incendio di autovetture. E' difatti in corso l'esecuzione da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette indagati in relazione ai reati di associazione a delinquere, rapina aggravata anche dal metodo mafioso nonché di numerosi altri reati contro il patrimonio. Al momento sono impegnati nell'operazione oltre 100 militari dell'Arma nonché, un elicottero, reparti speciali e Aliquote di Primo Intervento e Squadre Operative di Supporto dei Carabinieri solitamente devolute ad attività di antiterrorismo. Maggiori dettagli sull'operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa, che si terrà alle ore 10.30 presso la locale Procura della Repubblica, alla presenza del Procuratore Capo della Repubblica e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bari.