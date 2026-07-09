Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Processo agli hater di Liliana Segre, un imputato condannato a 4 mesi

Cronaca

A Milano è arrivata la prima condanna nell’ambito del procedimento sugli insulti online a Liliana Segre: un imputato è stato condannato a 4 mesi, con pena sospesa, e a un risarcimento di 1.500 euro. Il processo nasce da un filone della maxi inchiesta della Procura per diffamazione aggravata dall’odio razziale

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

È arrivata a Milano la prima condanna nell'ambito del maxi procedimento scaturito da un'inchiesta della procura con al centro l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale per raffiche di insulti via social a Liliana Segre. Uno degli imputati, l’unico che in questo filone aveva scelto il rito abbreviato, è stato condannato a 4 mesi, con pena sospesa, e al pagamento di un risarcimento di 1.500 euro, che la senatrice a vita devolverà in beneficenza. Per un altro hater, invece, è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah.

Un altro filone dell’inchiesta a ottobre

 

Si è chiuso così a Milano il primo processo nato da uno dei filoni della maxi inchiesta della Procura, avviata dopo le denunce presentate da Segre, assistita come parte civile dall'avvocato Vincenzo Saponara. Il procedimento vedeva imputate otto persone. Già nelle precedenti udienze, davanti alla giudice Francesca Ghezzi della sesta sezione penale, alcuni imputati avevano presentato lettere di scuse e versato risarcimenti alla Fondazione Memoriale della Shoah, con somme comprese tra 500 e 2mila euro. Questi passaggi avevano portato alla remissione delle querele e, quindi, per quelle posizioni il processo si era chiuso con la dichiarazione di “non doversi procedere”. Altri imputati, invece, sono stati ammessi alla messa alla prova, un istituto che sospende il processo e che, se l’esito è positivo, porta all’estinzione del reato. Oggi la giudice ha stabilito 12 mesi di lavori di pubblica utilità alla Caritas, oltre al versamento di 300 euro alla Fondazione e ad un percorso psicologico. Per l'unico che aveva scelto di essere giudicato, invece, è arrivata appunto la condanna. 
Questo primo processo era scaturito da uno dei filoni che, nell'aprile 2025, erano passati anche per la decisione del gip Alberto Carboni, dopo le istanze di opposizione dell'avvocato Saponara contro le richieste di archiviazione del pm Nicola Rossato. Intanto, per un’altra tranche dell’inchiesta, è stata fissata un’udienza davanti al gup Fabrizio Filice il primo ottobre.

Leggi anche

Segre: contro di me una valanga di odio
FOTOGALLERY

Ansa/Ipa

Sopravvissuti Shoah
1/14
Cronaca

Giornata Memoria, le storie dei sopravvissuti alla Shoah ancora vivi

Secondo l'analisi dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane e dello scrittore e storico Marcello Pezzetti, che cura il museo di Roma, gli ebrei sopravvissuti sono ormai poco più di una decina. A loro si aggiungono i pochissimi sopravvissuti ex deportati non ebrei: ecco chi sono e le loro storie

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Ondata caldo, bollino rosso per Firenze. Atteso weekend bollente. LIVE

live Cronaca

L'anticiclone subtropicale si rinforza. Bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia,...

Milano, domato maxi incendio in deposito Brt. Aperta inchiesta

Cronaca

 "È ancora impossibile riuscire a spegnere due mezzi carichi di bici elettriche, che ci...

Prato, accoltella il genero e avvelena la moglie: arrestato 68enne

Cronaca

Un 68enne di Prato, già in manette per aver accoltellato al collo il compagno della figlia, è ora...

Udine, neonata morta dopo il parto in casa: l'esito dell'autopsia

Cronaca

L'autopsia eseguita a Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis lo scorso 30...

Lite in famiglia a Palermo: un uomo morto a Sferracavallo

Cronaca

Un uomo è morto in un'abitazione di Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, al culmine di una...

Cronaca: i più letti