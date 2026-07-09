Tornano liberi i sette arrestati il 16 giugno dalla Digos con l'accusa di far parte di una cellula terroristica anarchica. Il Tribunale del Riesame di Roma ha accolto le istanze delle difese e annullato l'ordinanza cautelare, disponendo la scarcerazione. Due degli indagati devono rispondere anche dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'Alta Velocità ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sono tornati liberi i sette indagati arrestati il 16 giugno dalla Digos, su mandato della Procura di Roma, perché ritenuti appartenenti a una cellula terroristica anarchica. A stabilirlo è stato il Tribunale del Riesame di piazzale Clodio, che ha accolto l'istanza presentata dalle difese, annullando l'ordinanza cautelare e disponendo la scarcerazione. Cinque di loro si trovavano in carcere, gli altri due agli arresti domiciliari.

L'accusa della Procura Per tutti e sette la Procura di Roma aveva ipotizzato il reato di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A due degli indagati viene contestato anche il concorso in attentato a impianti di pubblica utilità, interruzione di pubblico servizio e istigazione a delinquere, con l'aggravante della finalità di terrorismo. Le contestazioni riguardano l'azione del 14 febbraio scorso contro la rete ferroviaria dell'Alta Velocità, che aveva provocato danni all'infrastruttura. Leggi anche Cellula anarchica, sette arresti anche per sabotaggio alta velocità del 14 febbraio 2026